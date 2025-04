Lucien Aubey condamné à deux ans de prison pour escroquerie

Lucien n’obéit pas.

L’ancien joueur professionnel passé par Toulouse, Lens, Rennes ou Reims Lucien Aubey a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à deux ans de prison, dont un an avec sursis pour escroquerie sur un cordonnier. Les faits remontent à l’année 2015, quand Aubey et son ami styliste Mohamed Dia ont profité de la situation de son voisin Sébastien. Ce dernier venait d’empocher 200 000 euros grâce aux assurances après un accident de voiture.

Lucien Aubey était interdit bancaire

Lorsqu’il a appris que le cordonnier de 42 ans venait de toucher une grosse somme, Aubey lui aurait expliqué qu’il avait la capacité de faire fructifier cet argent, le poussant à lui verser 145 000 euros. Ce qu’il ne savait pas, c’est que l’ancien footballeur était interdit bancaire à ce moment-là, rapporte La Dépêche.

« J’ai tout perdu : ma femme a voulu mettre fin à ses jours, j’ai arrêté de travailler, nous nous sommes séparés. Et eux, ils s’en moquent », a raconté la victime comme relayé par le quotidien régional. Une mise sur écoute a offert aux enquêteurs des preuves accablantes contre les accusés, Mohamed Dia ayant écopé d’un an d’emprisonnement. Aubey a également l’obligation de réparer les dommages et l’interdiction d’approcher la victime.

