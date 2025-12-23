Lens officialise une première recrue hivernale

Stranger Racing.

« En tête de la Ligue 1, 11e recrue avant le 1er janvier… Étrange mais le Racing évolue dans une dimension bien réelle. » C’est par cette phrase, clôturant la vidéo d’annonce, que le RC Lens a officialisé l’arrivée d’Amadou Haïdara, en provenance du RB Leipzig.

La vidéo, très réussie, reprend une scène de Stranger Things revisitée à la sauce lensoise et haïdaresque : une petite métaphore pour montrer que ce que réalise le RC Lens semble venir d’un autre monde, peut-être parallèle.

Comme un cadeau de Noël anticipé pour les supporters, le milieu malien de 27 ans, qui n’a pas disputé la moindre minute cette saison en Bundesliga, rejoint le leader du championnat français cet hiver pour prolonger la magie sang et or.

Le bizutage attendra la fin de la CAN

Un joli coup car Lens s’attache ses services pour « seulement » 3 millions d’euros bonus compris. En pleine CAN avec le Mali, où il a fait un petit cameo en fin de match contre la Zambie (1-1), Amadou Haïdara posera ses crampons dans le nord de la France à l’issue de la compétition. « Tout au long des discussions, il a démontré qu’il était très motivé à l’idée de rejoindre notre projet. Je veux d’ailleurs le remercier, ainsi que son entourage, pour la qualité des échanges », a conclu le directeur sportif Jean-Louis Leca.

Comment ne pas l’Amadouer avec tout ça.

