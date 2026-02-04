Matthieu Udol avec les Bleus : faites vos vœux

D’après Guillaume Hoarau et les supporters lensois, Matthieu Udol aurait toute sa place en équipe de France. L'assertion n’a rien de déconnant, si on se fie à ce que le gaucher propose depuis le début de la saison. Pourtant, le passé a prouvé que les candidatures forcées auprès de Deschamps ont rarement abouti : laissons le temps et le talent d’Udol faire son œuvre.

« Félicitations, bon il est où le futur Bleu ? » Lancée par Guillaume Hoarau, désormais consultant pour Ligue 1+, au piston gauche de 29 ans après une nouvelle performance bien léchée de Matthieu Udol à domicile face au Havre AC (1-0, avec un centre décisif de Vous-Savez-Qui), cette question n’a pas déplu au principal intéressé. La preuve, il a répondu sans se départir de son large sourire ni de sa lucidité, focalisé sur sa mission dans les rangs du RC Lens, actuel 2e du championnat : « On verra bien, on verra bien. On espère, on espère, on va continuer comme ça. »

📞 𝗔𝗟𝗟𝗢 𝗗𝗜𝗗𝗜𝗘𝗥 ? "Oui Didier, Guillaume Hoarau a trouvé un futur Bleu pour toi, il s'appelle Matthieu Udol" Vous validez le choix ? pic.twitter.com/amtoWkveT6 — L1+ (@ligue1plus) January 30, 2026

Udol du peuple

Pourtant, cette remarque ne sort pas de nulle part. Depuis plusieurs semaines, le bruit prend de l’ampleur. Udol en équipe de France, c’est un refrain qui a été entonné à l’antenne de Ligue 1+, repris par Florian Thauvin, mais aussi dans les publications des fans lensois. Si bien qu’on aura presque plus entendu la réplique « Centre de Matthieu Udol ? » que Théodora fin 2025.

Avec ses 6 passes décisives en 22 apparitions sous le maillot sang et or, le gaucher régale. Il est le deuxième défenseur qui a délivré le plus de passes décisives parmi les cinq grands championnats européens (derrière Federico Di Marco qui en compte juste une de plus). La belle histoire se poursuit pour celui qui a changé d’horizon en passant des usines messines aux terrils artésiens l’été dernier pour s’offrir enfin la reconnaissance qu’il mérite après des années de perdues à cause de blessures (quatre ruptures du ligament croisé, rappelons-le) et dans un autre contexte que la lutte pour le maintien ou pour la promotion en Ligue 1. Mais le voir toquer à la porte de Clairefontaine serait-il si incongru, lui qui n’a jamais goûté aux sélections jeunes et encore moins A jusqu’ici ?

"J'ai été le premier à le lui dire"@FlorianThauvin croit en une possible selection de Matthieu Udol en Equipe de France 🇫🇷 pic.twitter.com/ZIcDSsj2tq — L1+ (@ligue1plus) January 4, 2026

Dans la famille des latéraux gauches en équipe de France, Matthieu Udol est au croisement de plusieurs branches. L’ex-capitaine grenat sait défendre ET se projeter. Si Lucas Digne semble enfin tenir la corde pour entamer un tournoi international dans la peau d’un titulaire, derrière, les positions sont mouvantes. Theo Hernandez est parti s’embourber en Arabie saoudite, idem pour son frère Lucas sur le banc parisien ou dans les histoires extrasportives, Ferland Mendy a perdu toute trace de régularité, alors qu’Eduardo Camavinga semble vouloir se fixer au milieu de terrain. Alors même si la fratrie garde une longueur d’avance dans le cœur de Didier Deschamps, attaché à la logique de groupe, un gars comme Matthieu Udol devrait le pousser à revoir ses fiches.

Arriver sur le tard, est-ce vraiment une tare ?

D’autres se sont retrouvés au centre de ce genre de campagne avant lui. Jonathan Clauss, Téji Savanier, Pierre Lees-Melou : autant de joueurs ayant passé la barre des 25 ans sans avoir d’expérience européenne à faire prévaloir et qui explosent au moment où on ne les attend pas (plus). Pourtant, ce pressing médiatique et populaire ne fait pas toujours effet sur Didier Deschamps, pas du tout fan de la culture de l’instant. Le dernier joueur à avoir été vivement réclamé en équipe de France n’est autre que le doyen de l’attaque tricolore Jean-Philippe Mateta. Sélectionné pour la première fois à 28 ans par Didier Deschamps en octobre dernier dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde, le buteur de Crystal Palace a su parfaitement profiter du contexte (2 buts en 3 capes, dans une belle vague de forfaits dans les lignes offensives) et a saisi l’opportunité pour postuler plus qu’un accessit. Jonathan Clauss a lui aussi eu sa chance, cumulant 14 sélections et 2 buts, sans réussir à chambouler l’ordre établi. Voilà quelques raisons d’espérer pour Matthieu Udol.

Qu’on se le dise : la qualité de sa saison ne se mesurera pas uniquement à cette lueur. « C’est flatteur d’entendre son nom en équipe de France à ce stade de la saison, et une année de Coupe du monde qui plus est, explique Matthieu Udol en zone mixte vendredi dernier. Ça ne me met pas plus de pression que ça. […] Si on est performants et que l’on reste en haut du classement, on verra ce qui arrive, mais en tout cas, j’y crois. » Ce cas illustre une nouvelle fois ce que doit être l’équipe de France : un objectif pour n’importe quel footballeur ambitieux, un truc qui brille et qui motive à se surpasser, mais en aucun cas une récompense ou une fin en soi. Son pendant à droite Ruben Aguilar pourra en témoigner. Seuls le temps (plus ou moins long) et les performances légitimeront cette candidature. Et si le coup de fil n’arrive pas, restera alors l’essentiel : être devenu une référence, un mec respecté et qui compte au plus haut niveau.

Pierre Sage détaille l’importance d’Allan Saint-Maximin pour Lens