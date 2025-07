Matthieu Udol quitte le FC Metz après 19 années passées au club

La fin de l’idole Udol.

Après 19 ans passés au FC Metz, Matthieu Udol s’envole vers de nouveaux horizons. Le RC Lens a officialisé ce mardi la signature de l’arrière gauche. D’après L’Équipe, l’indemnité de transfert s’élèverait à 3,5 millions d’euros, avec 1,5 million d’euros de bonus. Le joueur de 29 ans a paraphé un contrat chez les Sang et Or jusqu’en 2028. Son contrat à Metz courait, lui, jusqu’en 2027.

Messin de naissance, Matthieu Udol a rejoint le centre de formation du FC Metz en 2006. Passé professionnel en 2013, il a effectué la totalité de sa carrière en Moselle, à l’exception d’un prêt d’un an en Belgique, du côté du RFC Seraing, club partenaire également détenu par Bernard Serin. Au total, Udol a disputé 185 rencontres avec l’équipe première des Grenats, inscrivant 13 buts.

Une fin d’histoire compliquée

Ces dernières semaines, la relation entre le club messin et son capitaine s’était tendue. Matthieu Udol était absent de l’entraînement depuis la reprise et avait explicitement signifié son intention de départ. « On avait eu une discussion au cours de l’été dernier sur le fait que je devais encore rester une année au club pour permettre cette remontée », avait-il déclaré au Républicain Lorrain. « La mission est accomplie, et d’une belle manière, donc j’étais satisfait. Je suis déçu de la tournure que les choses prennent. J’ai fait part de mon envie de découvrir autre chose, car j’ai de nouvelles ambitions, et on m’a laissé la porte à demi ouverte, puis elle a été refermée. »

Il aurait pourtant encore pu connaître beaucoup de fois cette immense joie qu’est la montée vers la Ligue 1.

