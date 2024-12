Pas de changements dans le top 5 de Ligue 2, la crise pour Martigues et Ajaccio

Au moins il y a des buts.

Pour la dernière journée de l’année civile, les équipes de Ligue 2 ont offert du spectacle. Avec trois buts en moyenne, le vendredi soir a été prolifique, et fait les affaires d’une équipe : Laval. Les Tango ont infligé à Amiens leur première défaite de la saison à domicile (1-3) et passent sixièmes. Mamadou Camara, devenu attaquant car il manquait de joueurs à ce poste en juniors, y est allé de son doublé, de la tête puis sur penalty, et Titouan Thomas a foudroyé Régis Gurtner. Alexandre Leautey avait égalisé, mais Amiens a perdu ses nerfs en fin de match. Laval est la deuxième équipe de Ligue 2 à l’extérieur, derrière le Paris FC.

Même score à Bastia, qui ne semble inquiété ni par ses travaux à Furiani, ni par la DNCG, ni par le report annoncé du match, ni par le fait qu’il n’avait pas gagné depuis fin septembre en Ligue 2. Les Corses ont renversé de trop tendres Guingampais en seconde période (3-1). Ils ont marqué trois buts pour la première fois de la saison et intègrent le top 10. Un top 10 que rêverait d’atteindre l’autre club corse de la division. Ajaccio a en effet perdu 1-0 face à Pau. Un, comme son nombre de points à l’extérieur cette saison. Les Palois fêtent la première de François Bayrou de la plus belle des manières : ils passeront les fêtes dixièmes.

Ajaccio et Martigues enguirlandés

Martigues côtoiera, lui, l’ACA dans la zone rouge. En pleine crise, le promu poursuit sa saison galère par une grosse défaite à Troyes (0-4). Le triangle comorien du City Football Group Rafiki Saïd – Ismaël Boura – Youssouf M’Changama a été décisif : une passe décisive et un but pour le premier, une passe pour le deuxième. Cyriaque Irié a également marqué un doublé, L’ESTAC n’a perdu qu’une fois lors des neuf derniers matchs.

🕗90+6': 𝟒 𝐛𝐮𝐭𝐬 𝐞𝐭 𝟑 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 ! 💙 L’ESTAC s’impose face à Martigues et termine l’année 2024 en @ligue2BKT de la plus belle des manières. Rendez-vous la semaine prochaine au Stade de l’Aube, pour les 32es de finale de Coupe de France. TOUS au stade 😍🏟️#ESTACFCM… pic.twitter.com/FfMc6OVAnt — ESTAC Troyes (@estac_officiel) December 13, 2024

Enfin, Clermont n’a pas gagné depuis cinq matchs, et n’a pu compter que sur Yadaly Diaby pour égaliser face à Rodez (1-1). Dans ce derby du Massif central, le gardien ruthénois Lionel Mpasi a été grand, et Clermont n’a que deux points d’avance sur la zone de relégation.

Encore trois semaines avant d’entendre que « chaque match est un combat » et qu’on va « tout jouer comme si c’était une finale ». Vivement 2025.

Troyes 4-0 Martigues

Buts : Irié (20e et 72e), Saïd (47e) et Adeline (76e) pour l’ESTAC

Amiens 1-3 Laval

Buts : Leautey (72e) pour les Amiénois // Camara (6e et SP, 89e) et Thomas (86e) pour le Stade lavallois

Expulsion : Kaiboué (90e +4) côté Amiens

Bastia 3-1 Guingamp

Buts : Tomi (50e), Cissé (SP, 72e) et Maggiotti (86e) pour les Bastiais // Siwe (32e) pour les Guingampais

Clermont 1-1 Rodez

Buts : Diaby (89e) pour le Clermont Foot // Abdallah (45e +3) pour le RAF

Pau FC 1-0 Ajaccio

But : Ruiz (4e) pour les Palois

Expulsion : Khelifa (80e) pour l’ACA.

