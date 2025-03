L’Inter s’impose contre l’Udinese et fait pression sur le Napoli

Inter 2-1 Udinese

Buts : Arnautović (12e) et Frattesi (29e) pour les Nerazzurri // Solet (71e) pour les Bianconeri

L’Inter continue son bonhomme de chemin.

En mission vers un deuxième titre consécutif, l’Inter s’est offert trois précieux points face à l’Udinese, à l’occasion de la 30e journée de Serie A. Grâce à des buts de Marko Arnautović et Davide Frattesi, tous deux parfaitement servis par Federico Dimarco, les leaders du championnat ont rejoint les vestiaires avec deux buts d’avance. Suffisant pour voir venir et même lever le pied dans le deuxième acte, ce qui a amené la réduction du score du Français Oumar Solet.

Solaire Solet

Sous les yeux de deux légendes de l’équipe de France, Patrick Vieira et Lilian Thuram, le joueur passé par Laval, Lyon et Salzbourg s’est fait remarquer avec un premier but en Serie A plein d’audace. Parti du milieu de terrain après une récupération au départ de l’action, il a porté le ballon jusqu’aux 25 mètres adverses, avant d’envoyer une jolie frappe dans le petit filet de Yann Sommer. Le portier suisse a ensuite eu la bonne idée de s’interposer devant Solet, encore lui, pour assurer la victoire et prendre six points d’avance sur un Napoli qui affronte le Milan dans la soirée.

Simone Inzaghi va pouvoir regarder tranquillement le choc dans son canap’.

Pronostic Inter Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d’Italie