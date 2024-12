Pronostic Inter Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d’Italie

L’Inter solide face à l’Udinese

Cette semaine se dispute les derniers 8es de finale de la Coppa Italia avec pour conclure ce jeudi l’Inter face à l’Udinese. Le club nerazzurri a remporté le Scudetto l’an passé et a fait de la défense de son titre une priorité. De plus, les Intéristes veulent aller le plus loin possible en Ligue des champions et dans cette Coupe d’Italie. Auteur d’une entame européenne sérieuse, les hommes de Simone Inzaghi ont connu leur 1er faux pas la semaine passée sur la pelouse du Bayer Leverkusen (1-0) en concédant à cette occasion leur premier but de la compétition. Lundi en championnat, l’Inter a marqué les esprits en Serie A en s’imposant avec classe sur la pelouse d’une Lazio qui réalisait jusque-là une superbe entame de saison (0-6). La force collective intériste s’est illustrée puisqu’il y a eu 6 buteurs différents. Cette victoire permet à l’Inter de revenir à 3 points du leader, l’Atalanta. À noter que les Intéristes ont un match en retard à disputer face à la Fiorentina. Dans cette période où les matchs s’enchaînent, Inzaghi n’hésite pas à faire tourner son équipe pour conserver de la fraîcheur, cela devrait être le cas ce jeudi face à l’Udinese. On pourrait ainsi voir un duo d’attaque composé par Taremi et Correa, capables de marquer depuis le début de la saison quand ils jouent.

En face, l’Udinese avait dû lutter pour son maintien l’an passé mais avait parfaitement lancé ce nouvel exercice. Depuis ce bon départ, le club frioulan est rentré dans le rang avec un seul succès obtenu lors des 7 dernières journées, face au mal classé Monza. Le week-end dernier, les partenaires de Thauvin pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score par l’international français face au Napoli, mais ils ont ensuite subi de plein fouet la réaction des Partenopei. Avec cette nouvelle défaite, l’Udinese reste en milieu de tableau à la 9e place avec 6 points de plus que le premier relégable, Cagliari. Les Frioulans restent sur 6 revers de rang à Giuseppe Meazza et s’attendent à souffrir face au rouleau compresseur intériste. Portée par sa très belle victoire face à la Lazio, l’Inter devrait s’appuyer sur sa solidité pour passer ce tour de Coupe face à l’Udinese.

