Vinícius Júnior se venge du Ballon d’or et s’offre le trophée The Best

Mister Vengeance.

Deux mois après s’être senti lésé lorsque Rodri remportait le Ballon d’or alors qu’il était certain d’être sacré, Vinícius Júnior s’est rattrapé ce mardi en remportant le trophée The Best. Élu meilleur de l’année lors de la cérémonie organisée par la FIFA, le Brésilien a remercié ses deux clubs, le Real Madrid et Flamengo. Visiblement fier, il risque tout de même de ne pas oublier le coup de poignard reçu en octobre.

Du côté du football féminin, Aitana Bonmatí a réalisé le doublé en étant élue meilleure joueuse de l’année pour la deuxième fois consécutive. Pour sa première édition, le prix Marta, équivalent du prix Puskás remporté par Alejandro Garnacho, a été décerné à… Marta ! Le terrible Emiliano Martínez a glané le titre de meilleur gardien, tandis que l’ancien Lillois Thiago Maia a reçu le prix du fair-play pour avoir secouru une femme âgée lors des inondations au Brésil, survenues en mai dernier. À noter également la présence de William Saiba en défense centrale de l’équipe de l’année.

Le palmarès complet :

Meilleur joueur : Vinícius Júnior. (Brésil / Real Madrid).

Meilleure joueuse : Aitana Bonmatí (Espagne / Barcelone).

Meilleur gardien : Emiliano Martínez (Argentine / Aston Villa).

Meilleure gardienne : Alyssa Naeher (États-Unis / Chicago Red Stars).

Meilleur entraîneur : Carlo Ancelotti (Italie / Real Madrid).

Meilleure entraîneuse : Emma Hayes (États-Unis / Chelsea).

Onze type masculin : Martínez – Carvajal, Rudiger, Rúben Dias, Saliba – Bellingham, Rodri, Kroos – Yamal, Haaland, Vinícius.

Onze type féminin : Naeher – Bronze, Girma, Paredes, Batlle – Portilho, Guijarro, Horan, Bonmati – Graham Hansen, Paralluelo.

Prix Puskás : Alejandro Garnacho (Manchester United).

Prix Marta : Marta (Brésil).

