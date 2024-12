Selon son ancien coach, Vinícius Júnior a surtout « une bonne étoile »

Il s’agirait d’ailleurs d’en offrir une nouvelle à la Seleção.

Le prochain numéro de So Foot, à retrouver en kiosque ce jeudi, est l’occasion de retracer le parcours du « presque Ballon d’or » Vinícius Júnior, de ses premières accélérations pieds nus dans la favela de Portão do Rosa à ses dribbles chaloupés chaque week-end sur les terrains de Liga. Une enquête menée dans la province de Rio auprès des premiers formateurs de Viní, dont certains n’avaient semble-t-il pas vu en lui une véritable pépite.

« Tu es mon gars »

Selon Patinho, son ancien entraîneur au club de futsal de Canto do Rio, Vinícius « assimilait rapidement tout ce qu’on lui apprenait, mais on n’a pas vu tout de suite qu’il avait du talent ». « Franchement, je ne me serais jamais imaginé qu’il deviendrait le meilleur du monde. Ici, ça n’est passé par la tête de personne », complète le formateur, qui considère que son ancien protégé a surtout eu « une bonne étoile » : « Le petit père qui est au ciel a pointé le doigt sur lui et lui a dit “Tu es mon gars.” »

C’est bien le minimum pour contrecarrer une malédiction So Foot.

