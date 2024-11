Vinícius Júnior « provoque la persécution qu’il subit », selon l’ancien sélectionneur du Brésil

Si on le suit : c’est donc la victime qui est responsable de ce qui lui arrive…

Alors que l’attribution du Ballon d’or 2024 à Rodri plutôt qu’à Vinícius Júnior a suscité une vague d’indignation au Brésil, l’ancien sélectionneur de la Seleção Vanderlei Luxemburgo a préféré critiquer l’attaquant du Real Madrid pour son comportement parfois détestable sur le terrain. Invité du podcast Benja Me Mucho ce mardi, l’ex-entraineur des Auriverde (1998-2000) n’a pas été tendre avec son compatriote, estimant qu’il « provoque la persécution qu’il subit en faisant des choses qu’il ne devrait pas faire ».

Vanderlei Luxemburgo no podcast "Benja Me Mucho", sobre a perseguição que Vinicius Jr sofre na Europa. "Eu acho que ele provoca muita essa perseguição. Fazendo coisas que não cabe." 📽️: @benjaminbackpic.twitter.com/P3TSS8zwJR — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 12, 2024

L’entraineur de 72 ans, passé à la tête de tous les plus grands clubs du pays du futebol, a notamment pris en exemple la séquence devenue virale d’un Vinícius très provocateur et chambreur envers Joshua Kimmich la saison dernière en Ligue des champions face au Bayern Munich, évoquant également les roulades et pétages de plombs à répétition du joueur de 24 ans. Luxemburgo en a profité pour écarter selon lui l’hypothèse du racisme qui aurait coûté le sacre à Vinícius selon certains observateurs, préférant saluer les qualités footballistiques du lauréat Rodri.

Le début d’une crise diplomatique entre Luxemburgo et le Brésil ?

