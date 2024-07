Endrick : « Mon père voulait m’appeler Di Stéfano »

Si c’était un puriste, son père aurait voulu l’appeler Antonio Cassano.

Dans un entretien paru ce vendredi dans France Football, le jeune Endrick, qui va rejoindre le Real Madrid cet été, a évoqué son enfance au Brésil, ses débuts, son premier contrat à Palmeiras ou encore ses qualités de footballeur. Originaire de la banlieue de Brasilia, la capitale, le futur Merengue a notamment évoqué sa relation avec son père, recruté en tant qu’agent d’entretien par Palmeiras (qui se situe à São Paulo) afin de le rapprocher de son fils. « Le jour de mes 16 ans, le club m’a fait signer mon contrat pro. On a fait ça dans la salle de réunion que mon père avait l’habitude de nettoyer. […] Normalement, il passait la serpillière et là, il était bien sapé et m’accompagnait pour signer ce contrat qui allait changer notre vie », a-t-il confié.

À bientôt 18 ans (le 21 juillet), le nouveau Madrilène estime que sa signature au Real est comme une évidence, notamment à cause de son paternel, dès sa naissance : « Mon père voulait m’appeler Di Stéfano, mais ma mère a refusé. » Endrick a également considéré qu’il avait été béni par le ciel pour son talent de footballeur. « Tout cela, je le dois à ce don que j’ai reçu. C’est Dieu qui m’a fait ce cadeau. Je dois donc le préserver et l’entretenir. Je n’ai pas le droit de le gâcher, je ne peux pas m’égarer. Il faut que je fasse de bonnes choses pour lui rendre grâce de sa générosité. »

Il pense déjà à finir comme Roberto Firmino.

Vinícius et le racisme : larmes fatales