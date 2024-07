Roberto Firmino a changé de métier

Nouvelle signature au FC Pasteur.

Roberto Firmino connaît déjà sa reconversion. Alors que la religion, et notamment l’évangélisme, est très présente dans l’actualité du football sud-américain, voilà que l’un de ses plus fidèles porte étendard en Europe ces dernières années vient de s’engager dans cette voie-là. En effet, Roberto Firmino a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir été nommé pasteur évangélique dimanche dernier, de l’Eglise Manah Church, qu’il a fondée avec Larissa Pereira, son épouse, il y a trois ans. A 32 ans, il connaît donc déjà sa reconversion, alors qu’il a accompagné sa publication d’un texte dans lequel il stipule qu’il a désormais « une autre envie et une autre responsabilité », celle de devenir pasteur.

Sur les photos publiées sur son compte Instagram, on peut le voir en pleurs et dans un état presque second. En commentaires, il a reçu le soutien de nombreux joueurs du pays, comme Kaka ou David Luiz par exemple. Du côté d’Al-Ahli cette saison, qu’il a rejoint l’été dernier, il a compilé 9 buts et 6 passes en championnat, contribuant à la troisième place finale des siens, qui ont tout de même terminé à 31 points du champion, Al-Hilal.

Il complète en tout cas une sacrée équipe.

