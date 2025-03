Corée du Sud : le ministère des Sports va inspecter les pelouses, critiquées par Son

Le ministère monégasque des sports fait toujours la sourde oreille.

En tête de son groupe B des qualifications à la Coupe du monde, la Corée du Sud devrait valider son ticket pour l’Amérique du Nord sans trop de problèmes. Mais elle aurait déjà pu assurer sa place dès cette trêve internationale, si elle avait su battre Oman (1-1) et la Jordanie (1-1), devant son public. Des résultats décevants, alors que ces rencontres avaient été déplacées à Goyang et Suwon, à cause de la pelouse catastrophique du stade de Séoul. Sauf que ce n’était guère mieux hors de la capitale, comme l’a souligné Son Heung-min.

Pas bien Pelouse

En réponse, le ministère des Sports a donc annoncé ce jeudi qu’il allait se pencher sur la question, alors que les Coréens n’ont gagné qu’une seule de leurs quatre parties à domicile dans ces éliminatoires. « L’état des terrains de football est directement lié à la qualité globale des matchs, car il peut affecter les performances des joueurs et la satisfaction des supporters. Nous trouverons des solutions pratiques aux problèmes et renforcerons la coopération avec la K-League, les clubs et les responsables des stades afin d’établir un système de gestion durable », a écrit le ministère dans un communiqué, tandis que l’inspection des 27 terrains accueillant des compétitions nationales débutera en avril.

On peut peut-être leur prêter le jardinier de Roudourou ?

