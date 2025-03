Candidat déçu à la CBF, Ronaldo attaque directement « le système »

Une des premières fois que R9 se fait stopper aussi facilement.

En décembre dernier, Ronaldo Luis Nazário de Lima, alias R9, a annoncé vouloir se porter candidat à la présidence de la Confédération brésilienne de football. Le champion du monde 2002 a déjà un pied dans le monde de la direction en tant qu’actionnaire majoritaire du Real Valladolid depuis 2018. Un club à la ramasse en Liga, confortablement installé à la dernière place du championnat. La gestion du double Ballon d’or génère d’ailleurs très peu de satisfaction en Espagne. L’ancien buteur a essuyé un autre échec ce lundi, après la réélection d’Ednaldo Rodrigues à la tête de la CBF.

Tragique système

R9 a condamné les arrangements faits pour assurer cette réélection. « Je savais que c’était difficile, mais je n’avais pas réalisé que c’était impossible. Le système ne laisse entrer personne », a-t-il balancé au podcast Charla. Il a été contraint d’abandonner sa candidature quelques jours plus tôt à cause du manque de soutien des fédérations locales, rapporte L’Équipe. Rodrigues, lui, aurait exploité une faille dans les statuts de la CBF pour avancer l’élection d’un an, ne laissant aucun temps à Ronaldo pour étayer son dossier. Candidat unique, il a été élu à l’unanimité – une première – par les 67 représentants de la fédération. Un exploit dont le vainqueur s’est félicité, notant « l’unité inégalée qui existe au sein du football brésilien ». Son mandat sera notamment marqué par l’organisation de la Coupe du monde féminine en 2027.

Fenomeno, lâche la politique, ce n’est pas pour toi.

