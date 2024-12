Ronaldo officiellement candidat à la présidence du football brésilien

On parle bien de R9 et non de l’égérie saoudienne.

Après plusieurs semaines de rumeurs insistantes, Ronaldo Luís Nazário de Lima (48 ans) a officialisé ce lundi lors de l’émission Globo Esporte sa candidature pour le poste de président de la Confédération brésilienne de football (CBF). Le double champion du monde, désireux de « retrouver le prestige et le respect que la Seleção a toujours eus, et qu’aujourd’hui personne n’a », souhaite notamment « ramener les légendes du football brésilien au rang de protagonistes » afin de redonner à la CBF et à la sélection auriverde leurs lettres de noblesse.

Propriétaire du club espagnol du Real Valladolid, l’ancien attaquant brésilien (98 sélections) a également annoncé qu’il s’apprêtait à vendre ses parts, puisque la possession d’un club demeure incompatible avec une hypothétique présidence de la Confédération. R9 est désormais en quête du soutien des fédérations et des clubs locaux, de manière à espérer succéder à Ednaldo Rodrigues, président de la CBF depuis mars 2022 malgré les remous. Les élections du futur président se tiendront à partir de mars prochain au pays des quintuples champions du monde.

Le jour de l’annonce de la sortie d’un hors-série So Foot consacré aux numéros 9… coïncidence ?

