Un but complètement fou au Brésil

Il faut le voir pour y croire.

Bien que le match entre Volta Redonda et Fluminense se soit terminé sur le plus petit des scores (1-0) pour le compte de la coupe Carioca – opposant les équipes de l’État de Rio de Janeiro – ce jeudi, les supporters ont quand même pu être témoins d’un superbe geste.

Pour gagner, les Jaune et Noir ont dû sortir les grands moyens. À la suite d’un cafouillage dans les dernières minutes de jeu (88e), Mirandinha inscrit une magnifique bicyclette sur un ballon servi par son coéquipier, Bruno Santos, qui a lui aussi reproduit le même geste acrobatique. Plus qu’une victoire, cette double bicyclette s’impose déjà comme un prétendant très sérieux au prix Puskás.

ENTREGA O PUSKÁS!

GOL DE BICICLETA DO MIRANDINHA COM ASSISTÊNCIA DE BICICLETA DO BRUNO SANTOS!

VOLTA REDONDA 1-0 FLUMINENSE! pic.twitter.com/QZ6Qs0lO5J

— Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) January 16, 2025