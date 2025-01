Luiz Henrique : un transfert qui mettra du beurre dans les épinards de l’OL

Le diable se cache dans les contrats.

C’est l’histoire d’un transfert qui pourrait bien faire sourire les comptables lyonnais. Luiz Henrique, ailier droit brésilien et star de Botagofo, est en passe de signer au Zénith Saint-Pétersbourg pour la coquette somme de 33 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 2 millions de bonus d’après L’Équipe. Une somme qui devrait retomber intégralement directement dans les caisses de l’OL.

Du Brésil à la Russie, avec escale à Saint-Exupéry

Meilleur joueur d’Amérique du Sud après avoir soulevé le Brasileirão et la Copa Libertadores, Luiz Henrique, 24 ans, n’a pas traîné à devenir une référence. Recruté pour 16 millions d’euros en provenance du Betis il y a un an, le Brésilien s’est imposé comme un cadre de la Seleção. Résultat : un bond de valeur sur le marché et un contrat de quatre ans et demi qui l’attend en Russie.

Mais pourquoi cette somme tomberait-elle dans les poches de l’OL ? Tout simplement parce que John Textor, président de l’Olympique lyonnais, détient également Botafogo. Dans le contrat de Luiz Henrique, c’est le club rhodanien qui détient les droits sportifs du joueur. Une aubaine pour une institution en quête de liquidités pour satisfaire la DNCG. Ce transfert devrait permettre à l’OL de conserver Ernest Nuamah, qu’il essayait de refourguer à un club de Premier League.

Pourquoi spéculer sur le Bitcoin quand tu peux le faire sur des Brésiliens ?

