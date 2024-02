Luiz Henrique, nouvelle recrue de Botafogo, possède une clause pour rejoindre Lyon

À ne pas confondre avec Luis Henrique de l’OM, lui aussi habitué des allers-retours avec le Brésil.

Le club carioca de Botafogo, appartenant au Groupe Eagle et donc dans le même groupe que l’OL, a recruté cet hiver Luiz Henrique en provenance du Real Betis pour la somme de 20 millions d’euros, bonus compris. À 23 ans, seulement dix-huit mois après son arrivée en Espagne, il retourne dans son pays natal, mais pourrait ne pas s’y éterniser. C’est ce qu’a révélé son agent Amaury Nunes : « Il y a une clause qui a été insérée dans le contrat, à notre demande et à celle de Luiz, pour qu’il puisse aller à Lyon s’il y a un intérêt de la part du joueur et du club. Ce n’est pas une obligation qu’il y aille. Son contrat est avec Botafogo et il fera de son mieux pour aider Botafogo. »

Ce transfert a créé des controverses au Brésil, en raison des agissements de John Textor. Comme pour le transfert d’Ernest Nuamah, le président du Groupe Eagle est accusé d’avoir utilisé le club rhodanien pour financer l’arrivée du joueur chez les Alvinegro. Il a depuis été confirmé que l’Olympique lyonnais n’a déboursé aucun euro dans cette transaction.

Entre Rio et Saône.

