Le Belge Remco Evenepoel ironise sur la défaite de la France

Et voilà, maintenant, c’est à nous d’avoir le seum.

Il a souffert sur les pentes du Massif central ce mercredi, mais Remco Evenepoel n’a pas perdu son sens de l’humour pour autant. À la suite d’une folle étape du Tour de France où il a terminé à la troisième place après avoir cru tout perdre face à Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard, le Belge a limité la casse et en a donc profité pour chambrer les Français une fois la ligne d’arrivée franchie au Lioran. Au micro de France 2, il est apparu tout sourire au moment de faire référence à la défaite des Bleus contre l’Espagne (2-1) en demi-finales de l’Euro 2024 : « Pour commencer, désolé les gars pour hier… Pour l’Espagne. »

Le coureur de la Soudal Quick Step n’est pas espagnol, mais bien belge, un pays battu par l’équipe de France en 2018 et en huitièmes de cet Euro. « Pour nous, c’était la même chose ! La France a sorti la Belgique, donc… », a-t-il rigolé après l’étape du jour. Remco Evenepoel sait de quoi il parle puisqu’il aurait pu affronter Kylian Mbappé et les Bleus en raison de son passé de footeux dans les catégories jeunes d’Anderlecht et des Diables rouges.

Pas sûr qu’il soit resté devant le match jusqu’au bout à la veille d’une telle étape en revanche.

