Adam Buksa quitte définitivement Lens

Direction le Danemark.

Buteur face aux Pays-Bas dans le choc des géants contre Wout Weghorst lors de l’Euro 2024, Adam Buksa a sûrement vu sa valeur marchande augmenter au cours de l’été. Sa réalisation n’a en tout cas pas convaincu le RC Lens à le conserver dans son effectif. Ce jeudi, le club artésien a confirmé la vente de l’avant-centre polonais vers Midtjylland, sans donner plus de détail sur la somme rapportée par ce transfert.

Adam Buksa au Midtjylland FC 🔄 Prêté au club turc Antalyaspor la saison dernière, l’attaquant lensois Adam Buksa rallie le Danemark 🇩🇰 et @fcmidtjylland dans le cadre d'un transfert. Bonne continuation Adam ! pic.twitter.com/16vsx8S3lF — Racing Club de Lens (@RCLens) July 11, 2024

Arrivé en Ligue 1 en 2022, en provenance du New England Revolution, Adam Buksa n’a jamais convaincu, la faute notamment à de sérieuses blessures qui ont freinées sa progression. À Lens, il n’a finalement disputé que huit matchs sans inscrire le moindre but, bien loin du rendement de son compatriote Przemysław Frankowski. La saison dernière, il avait été prêté à Antalyaspor où il avait été davantage remarqué avec 33 rencontres et seize buts en Super Lig.

