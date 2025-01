Le PSG pourrait déménager dans une zone agricole de Massy

Qui a dit que c’était difficile de trouver un logement à Paris ?

Le Paris Saint-Germain veut quitter le Parc des Princes le plus vite possible. Pour cela, quoi de mieux que de multiplier les visites ? Le club de la capitale serait même prêt à partir jusque dans l’Essonne, à Massy plus précisément. Selon les informations du Parisien, les dirigeants, le directeur général Vitoriano Melero et le chef de secteur du PSG Nicolas Ramillon, ont visité des terres agricoles où il serait possible de faire pousser un stade.

Les 72 hectares, situées au niveau d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), devient l’option privilégiée par le club parisien. Un problème subsiste toutefois et va retarder l’installation : un radar utilisé pour orienter les avions prêts à atterrir en sécurité sur les pistes de l’aéroport d’Orly. Situé sur la ZAC, il obstruerait la construction d’un stade puisque la loi stipule qu’aucun bâtiment supérieur de quarante mètres ne peut être situé à proximité. Les négociations devraient tout de même se poursuivre dans les semaines à venir, sans que les visites ne cessent.

