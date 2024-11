L’avenir du Paris Saint-Germain se dessine de plus en plus loin du Parc des Princes

L’heure de tourner la page pour de bon ?

Bien malin est celui qui pourra deviner où évoluera le Paris Saint-Germain dans cinq ans. Le feuilleton autour du stade est loin d’être terminé, les hypothèses vont bon train, mais une piste est en train de se refermer : celle de voir le PSG rester au Parc des Princes. Selon Le Parisien, les dirigeants du club de la capitale se sont fait une raison : eux qui voulaient d’abord rester au Parc et en devenir propriétaires ont bien compris que cela n’aboutirait pas, et ce, malgré le futur retrait de la mairie de Paris d’Anne Hidalgo, jusque-là principal barrage d’une cession du Parc au PSG.

Un grand stade attendu, mais pas que

Pour aller où, alors ? Toujours selon Le Parisien, Valérie Pécresse a mis son nez dans le dossier – elle qui a des relations plus proches avec le président du PSG qu’Hidalgo – et a demandé à ses équipes de faire une liste des lieux potentiels qui pourraient intéresser l’actuel leader du championnat de France. Avec deux conditions mises sur la table : l’enceinte ne doit pas être trop loin du Campus, récemment inauguré à Poissy (Yvelines), et elle doit être facilement accessible en transport. L’idée d’un « PSG land » semble toujours plausible, et Paris serait prêt à mettre un milliard d’euros sur la table pour disposer d’un stade allant de 50 000 à 90 000 places, mais aussi de divers services autour (une grande boutique, un hôtel, un club de sport, une polyclinique…).

Autant dire que ça ne sera pas dans l’hypercentre de Paris.

