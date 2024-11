PSG : rêvons dans l’ordre

Un spectacle de drones qui dessinent dans un ciel enneigé « Ici c’est Paris » et « Campus PSG », des invités prestigieux comme Novak Djokovic et Nikola Karabatic, sans oublier les gloires du club et Nasser al-Khelaïfi avec un grand sourire Colgate, voilà comment le Paris SG a fêté ce jeudi soir l’inauguration de son nouveau centre d’entraînement. Basé à Poissy (Yvelines), ce nouvel écrin – où les Parisiens ont déjà posé leurs valises il y a un an et demi – n’est qu’une suite logique du fameux slogan « Dream Bigger » (Rêvons plus grand pour les nuls en anglais) du club de la capitale. Alors, nouvel atout considérable ou folie des grandeurs ?

Bienvenue au Poissy Saint-Germain

Rêve assumé par les Qataris dès leur arrivée à Paris, le projet de ce centre haut de gamme a coûté entre 300 et 350 millions d’euros. Cet investissement colossal, entièrement financé par le pays de la péninsule Arabique, est malin et nécessaire dans la stratégie de développement du club. Sans surprise, Nasser al-Khelaïfi était aux anges ce jeudi soir : « L’un des centres d’entraînement les plus remarquables, modernes et innovants au monde. » Les superlatifs vont bon train aussi pour Marquinhos, le capitaine du club et l’ancien de la maison : « Pour ceux qui, comme moi, ont connu le Camp des Loges, ce nouveau Campus représente un changement magnifique qui nous met dans les meilleures conditions possibles. » Il faut dire que le tour de force est assez remarquable : 59 hectares, dont 150 000 m2 dédiés aux espaces d’entraînement extérieurs, 16 terrains de foot, des salles de musculation de 600 m2 avec balnéothérapie.

<iframe loading="lazy" title="Drone flight through the new Campus PSG! 🎥⚽" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/6mmeTMECIBI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Ce nouveau lieu de vie permet aussi au club de rassembler toutes ses équipes sous la même chapelle, de mettre l’accent sur l’éducation pour ses jeunes pousses (140 jeunes filles et garçons en formation ou préformation) avec notamment 10 classes (collège et lycée) et 27 professeurs mobilisés, et de pousser le curseur de la performance à un niveau jamais égalé. Dans sa quête de la perfection, le Paris Saint-Germain avance, même si le projet sportif semble bien moins reluisant qu’au départ. Pour preuve, « NAK » assure que la Ligue des champions n’est pas un objectif cette saison et veut en finir avec les strass et les paillettes (on connaît cette théorie). Si on a du mal à le croire, il est indéniable que la concrétisation de ce centre d’entraînement flambant neuf est une suite logique pour le club parisien, ou simplement une façon de poser les bases d’un projet plus stable (avec Luis Enrique et Luis Campos sur la durée ?), alors que le PSG est embourbé en parallèle dans un feuilleton au sujet de son futur stade.

L’épineuse question du Parc des Princes

« J’aime beaucoup le Parc, tout le monde l’aime. Si j’écoute mon cœur, on ne part pas. Mais tout le monde en Europe a des stades de 80 000, 90 000 places… On en a besoin, sinon on est morts, a posé le président du PSG au micro de RMC jeudi soir. Je ne fais pas de politique. Pour nous, on a besoin d’un stade prêt dans 3-4 ans, on n’a pas de temps à perdre, sinon on est derrière d’autres clubs en Europe. On a besoin de construire le nouveau stade le plus vite pour être au niveau où on veut. La ville ne nous laisse pas le choix. » En annonçant clairement la fin de l’histoire entre le PSG et le Parc des Princes, Al-Khelaïfi a jeté un énième pavé dans la mare. Quitter le Parc, ce serait abandonner une autre partie de l’identité du club de la capitale, alors qu’on ne sait pas encore si un possible changement de majorité à la mairie de Paris lors des élections municipales de 2026 pourrait changer la donne. En attendant, les dirigeants parisiens placent leurs pions et ont déjà lancé plusieurs études très poussées sur au moins trois lieux pour établir un futur stade, ce que So Foot peut confirmer.

C’est dans ce contexte flou que l’avenir du club se prépare en coulisse. Si on sait que rien n’est jamais acté dans le football, Al-Khelaïfi a confirmé son envie de construire ce PSG à taille humaine avec Luis Enrique et a promis qu’il n’allait pas faire de folies lors du mercato hivernal. Un tournant en matière de stratégie : « Notre meilleur investissement, c’est ça, le centre d’entraînement. On veut continuer à trouver le meilleur talent à Paris. On veut vraiment construire une équipe qui vient de Paris. On a aujourd’hui le plus jeune effectif en Europe. C’est notre vision avec ce centre d’entraînement, on veut construire une équipe pour le futur. Le coach croit vraiment dans nos jeunes. » Le PSG nouveau serait-il vraiment arrivé ?

