PSG - Brest : prends ta place pour notre soirée So Foot !

Une formalité après la victoire 3 buts à zéro à l’aller ? Une équipe déjà tournée vers le 1/8e de finale face à Liverpool ou au Barça ?

Les expériences du passé tendent à prouver qu’avec ce club, il n’y a aucune victoire acquise. Alors pas de triomphalisme. Surtout que le Stade brestois produit un football joueur des plus séduisants.

On a dinc choisi de ne pas faire d’impasse sur ce match retour et de vous proposer la projection de ce barrage en notre compagnie sur la péniche du Mazette ce mercredi 19 février. Devant 2 écrans géants et avec plein de cadeaux à gagner (livres, magazines, abos, boissons…) pour les vainqueurs de notre quiz d’avant-match.

Le billet de réservation à 5 euros (+1,99 d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / verre de vin / soft).

Alors ne tardez pas à prendre votre billet via ce lien (nombre de places limité). L’entrée restera libre sur place pour celles/ceux encore indécis.

Important :

Nourriture et boissons en vente sur place.

Programme :

► 19h : ouverture des portes, projection de Dortmund – Sporting Portugal ► 20h : avant-match par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises… ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match sur grand écran ► 21h45 : charade de la mi-temps ► 23h59 : couvre-feu

A mercredi pro ?

