Nasser al-Khelaïfi : «  On en a besoin d’un nouveau stade, sinon on est morts »

Sur les ondes de RMC, dans le cadre de l’inauguration du Campus PSG, Nasser al-Khelaïfi a fait quelques annonces importantes pour l’avenir du club de la capitale. Interrogé sur le futur stade, le président du Paris SG a été très clair : « J’aime beaucoup le Parc, tout le monde l’aime. Si j’écoute mon cœur, on ne part pas. Mais tout le monde en Europe a des stades de 80 000, 90 000 places… On en a besoin, sinon on est morts, a lâché NAK. Je ne fais pas de politique. Pour nous, on a besoin d’un stade prêt dans 3-4 ans, on n’a pas de temps à perdre, sinon on est derrière d’autres clubs en Europe. On a besoin de construire le plus vite. La suite ? On a quelques options. On a besoin de construire le nouveau stade le plus vite pour être au niveau où on veut. La ville ne nous laisse pas le choix. »

🚨 En direct de @Rothensenflamme, Nasser Al-Khelaïfi confirme que le PSG et le Parc c’est fini ! pic.twitter.com/Y9r0vC3e9L — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 21, 2024

Dans la foulée, et après avoir conforté son coach en assurant qu’il ne changerait rien, le dirigeant sportif qatari s’est épandu sur la Ligue des champions : « Ce n’est pas un objectif. Mais je veux dire une chose, on joue chaque match pour le gagner. Mais ce n’est pas l’objectif de mettre cette pression. On a une jeune équipe. On a le besoin d’être réalistes. On n’a pas eu de chance non plus avec le tirage au sort. Mais c’est le foot. »

On a presque envie de le croire.

