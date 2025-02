Et si le Qatar quittait vraiment le football français ?

Mis en examen le 5 février dernier, selon l’AFP, pour complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote, ainsi que pour complicité d’abus de pouvoirs dans le cadre de l’affaire Lagardère, Nasser al-Khelaïfi est encore dans la tourmente. Il lui est reproché d’avoir supposément usé de son influence pour retourner un vote qui impliquait le fonds souverain de l’émirat QIA, alors actionnaire majoritaire du groupe Lagardère. Une énième bataille judiciaire pour le président du PSG qui pourrait signer la fin des investissements du Qatar dans le sport français, et donc dans le meilleur club du pays. C’est en tout cas la menace qui aurait été brandie par l’émirat, d’après RMC Sport. Indissociable du foot français depuis son arrivée dans la capitale en 2011, et sur nos écrans de télévision via Bein Sports, le Qatar pourrait donc vraiment quitter le paysage sportif national. Et si c’était le cas, serait-ce si terrible ?

Droits TV et performances européennes

Bien sûr, l’arrivée des Qataris à la tête du PSG il y a bientôt 15 ans a changé la donne à la fois pour l’équipe francilienne et pour notre championnat. Côté sportif, Paris a attiré des stars à qui l’idée de poser leurs valises en Ligue 1 autrement qu’en préretraite n’aurait même pas effleuré l’esprit. Zlatan Ibrahimović, Edinson Cavani, Ángel Di María, Neymar, Thiago Silva, Carlo Ancelotti… Bref, on les connaît tous et on peut « remercier » le Qatar d’avoir fait fortune dans les hydrocarbures pour réinvestir une partie de son pactole dans notre sympathique championnat. Avec ces noms ronflants, les Parisiens se sont offert quelques parcours mémorables en Ligue des champions (quelques cauchemars aussi), et ont fait progresser l’indice UEFA français. Ou plutôt, ils ont contribué à ne pas laisser les Portugais ou les Néerlandais nous dépasser.

Côté droits télé, Bein Sports a facilité l’accès aux sports en France, avec une offre riche et assez abordable financièrement. Pour autant, l’arrivée du Qatar n’a pas nécessairement fait grimper les montants annuels des droits. Au contraire même puisqu’entre 2008 et 2012, la facture annuelle s’élevait à 668 millions d’euros, contre 607 millions d’euros entre 2012 et 2016 (dont 153 millions de Bein Sports). Ils ont augmenté entre 2016 et 2020 (726,5 millions d’euros), avant de se casser la binette par la suite, à cause de Mediapro et de la gestion cataclysmique de la LFP. Aujourd’hui, Bein est censé payé 100 millions d’euros par an pour un match par journée, mais débourse en réalité 80 millions, grâce à un contrat de sponsoring opaque avec les clubs de Ligue 1.

Se défaire de la dépendance

La perte du Qatar serait conséquente pour le football français, mais loin d’être insurmontable. Déjà parce que la Ligue 1 existait avant le Qatar et qu’elle n’a pas eu besoin de l’arrivée des investissements de l’émirat pour être de bonne facture. Souvent présenté comme la locomotive du foot hexagonal, le PSG a-t-il vraiment tiré les autres clubs du pays vers le haut ? Au niveau continental, ce n’est pas certain. Monaco (2017) et Lyon (2020) ont connu une demi-finale de Ligue des champions chacun, alors que Marseille est parvenu en finale de la Ligue Europa (2018) ainsi que dans le dernier carré de la C3 (2024) et de la Ligue Conférence (2022). Ce qui n’est pas forcément beaucoup mieux que la finale de C1 de Monaco en 2004, les deux finales de Coupe de l’UEFA de l’OM (1999 et 2004), et la demie de C1 de l’OL en 2010 sur la dizaine d’années précédentes.

Oui, le Qatar a œuvré pour le développement du championnat, mais celui-ci peut évidemment vivre sans lui. À condition que les têtes pensantes de la LFP réfléchissent bien, ce qui n’est pas leur spécialité ces derniers temps. Cependant, cela pourrait être un départ plus brutal pour d’autres sports en France, comme le handball et le volley, dont les droits télé sont la propriété de Bein Sports. Toutefois, n’importe quel ancien fumeur peut l’affirmer : se défaire de ses dépendances ne peut pas faire de mal.

Nasser al-Khelaïfi mis en examen