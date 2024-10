BeIN Sports veut négocier à la baisse son contrat de droits télé de la Ligue 1

Le Qatar en crise ?

La Ligue 1 a beau avoir le privilège d’avoir deux diffuseurs, elle n’a pas encore réglé ses histoires de droits télé. Nouvel épisode dans le feuilleton : le montant que BeIN Sports doit payer à la Ligue de football professionnelle. La chaîne qatarie, qui diffuse un match par journée, doit régler la somme de 98,5 millions d’euros (78,5 de droits et 20 millions de sponsoring). Or elle demande de revoir à la baisse ce montant, indique L’Équipe, et n’a toujours pas effectué son virement, pourtant prévu début octobre.

BeIN Sports remet en cause l’interdiction qui lui est faite de diffuser sa rencontre de Ligue 1 avec une autre chaîne payante. La chaîne aurait pourtant bien envie de partager la retransmission de son match. Le journal précise donc que la LFP est dans l’impasse. D’un côté, un problème avec BeIN, qui ne veut pas payer, de l’autre DAZN, qui paie ses factures et a signé un contrat spécifiant que BeIN ne peut pas co-diffuser des rencontres de Ligue 1.

Un autre souci concerne le montant des droits de sponsoring, de l’ordre de 20 millions d’euros. Celui-ci prévoit que des marques qataries s’affichent dans les stades de France, mais est dénoncé par certains clubs, Lyon en tête. Ceux-ci demandent que ces 20 millions soient versés en droits télés, et non en droits sponsoring.

Et qui c’est qui a les droits de la Serie A ?

Ten Hag-Manchester United : comme un boomerang