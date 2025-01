Montpellier change de capitaine

Montpellier coule, et sans brassard.

En plein marasme sportif et économique, le dernier de Ligue a eu la bonne idée de saborder son entrée en lice en Coupe de France en perdant 4-0 au Puy-en-Velay, équipe de National 2. En réaction et pour démarrer 2025 sur d’autres bases, Laurent Nicollin a mis les points sur les i et les barres sur les t. Le président a réuni les joueurs ce vendredi à 9 heures, leur a demandé une réaction à Lyon ce samedi, et, comme l’annonce L’Équipe, a annoncé un changement de capitaine. Téji Savanier perd le brassard pour une durée encore inconnue. Le trentenaire débutera également le match à Lyon sur le banc, sans que le nom de son successeur ne soit connu.

Savanier est touché psychologiquement

En plein désastre au Puy, le milieu de terrain avait eu l’audace de rétorquer le montant de son salaire à un supporter chambreur. Le milieu de terrain va payer une amende pour son geste. Il versera 60 000 de ses 210 000 euros mensuels à une association caritative. Le journal annonce également que Téji Savanier est touché psychologiquement par cette histoire.

savanier il en a trop rien à foutre 🤣 « quand on touche 210 000€ par mois ça va » pic.twitter.com/yomlEnKXVP — nikki (@nikkisurtiktok) December 21, 2024

Faîtes qu’il retrouve son pied droit et sa bonne humeur en 2025.

