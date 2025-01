Montpellier et Al-Tamari font danser Monaco

Montpellier 2-1 Monaco

Buts : Al-Tamari (55e et 82e) pour le MHSC // Kehrer (32e) pour l’ASM

Le Cap d’Agde en furie ce soir.

« Vous incarnez la pire version de notre club : honte à vous ! » Montpellier a beau posséder la plus faible affluence moyenne de Ligue 1 derrière son adversaire du soir, ses supporters ont encore du courage. À l’heure (un vendredi à 19 heures) de recevoir Monaco pour commencer une opération maintien en retard (seules deux équipes se sont maintenues avec 9 points après 17 journées de Ligue 1), l’urgence était la suivante : prendre des points. Vainqueurs surprise de l’ASM (2-1), les Montpelliérains n’ont reçu le message qu’en seconde période, mais s’en foutent. Ils retrouvent la victoire pour la première fois depuis plus de deux mois. Ils restent derniers, mais reviennent provisoirement à hauteur du Havre, 17e.

Les joueurs de Jean-Louis Gasset ont mis du temps pour démarrer leur soirée. Le temps qu’il faut pour répéter leurs errements défensifs hebdomadaires. Ceux qui ont laissé Eliesse Ben Seghir joliment enrouler et solliciter Lecomte (2e), puis Maghnes Akliouche et Soungoutou Magassa récupérer seuls deux corners, le premier au point de penalty (6e), le second au deuxième poteau (16e). Monaco a compris la fébrilité de son adversaire du soir, et son capitaine Thilo Kehrer, cette fois au premier poteau, en a profité (0-1, 32e). Montpellier sait qu’il va jouer un 24e match d’affilée en ayant encaissé au moins un pion. Monaco, lui, a obtenu 11 corners à la mi-temps.

Boum boum dans les zoreilles

« Bougez-vous le c… » ont alors gueulé les supporters montpelliérains. La mi-temps est passée, et contrairement à leurs joueurs, ils se sont écoutés… pendant le match ! Ils ont sorti les caissons, ont mis de la musique techno et ont commencé à danser. Jérôme Brisard a alors interrompu la rencontre.

Comme la techno, ça réveille, Montpellier a commencé sa soirée. Moussa Al-Tamari a profité d’une erreur de Kassoum Ouattara pour faire danser Radosław Majecki et marquer dans le but vide (1-1, 55e). Plein d’énergie, il s’est déguisé en Mohamed Salah pour doubler la mise : un contre ultra rapide, une fixation de Mohammed Salisu sur le côté droit et une frappe au premier poteau, du pied gauche (2-1, 82e). Il aurait pu tripler la mise après un autre rush à la Salah (90e). Visiblement stone comme en Coupe de France cette semaine, Monaco n’a rien montré en seconde période. L’ASM n’a pas encore gagné en 2025 et ne sera plus sur le podium à coup sûr à l’issue du Lille-Nice du soir.

La dure loi des videurs de boîtes de nuit.

Montpellier (5-2-3) : Lecomte (cap.) – Tchato, Mouanga, Omeragić, Sagnan, Sylla (Sainte-Luce, 64e) – Chotard, Nzingoula (Fayad, 64e) – Al-Tamari, Khazri (Nordin, 64e), Savanier. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Monaco (4-2-3-1) : Majecki – Teze (Vanderson, 61e), Kehrer (cap.), Salisu, Ouattara (Henrique, 61e) – Camara, Magassa – Akliouche (Michal, 61e puis Golovine, 82e), Ben Seghir (Embolo, 77e), Minamino – Biereth. Entraîneur : Adi Hutter.

