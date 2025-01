Opération ménage d’hiver à Montpellier

La Paillade en pagaille.

La série de deux victoires consécutives du MHSC n’aura pas convaincu tout le monde. Ce lundi, Akor Adams a mis les voiles vers le FC Séville. Les dirigeants héraultais perdent leur attaquant nigérian de 24 ans, mais récupèrent un chèque de 7 millions d’euros dans la transaction. Après une bonne première saison, Akor Adams a, comme le reste de son équipe, eu de grosses difficultés lors de cette première partie de saison (seulement 3 buts en 15 rencontres).

📸 ¡Ya está Akor con nosotros! 🇳🇬 ✨ pic.twitter.com/J4uScOvv5L — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 27, 2025

Savanier sur le départ, Delort arrive

En pleine mission maintien et sur deux victoires d’affilée, Montpellier pourrait aussi perdre l’un de ses cadres en route. Il s’agit de son milieu de terrain Téji Savanier, qui s’est vu offrir un contrat de deux ans en Arabie saoudite du côté d’Al-Taawoun. Selon L’Équipe, le milieu de 33 ans serait très intéressé par l’offre et les deux parties aimeraient boucler le transfert au plus vite.

Pour commencer à pallier ces deux départs, Montpellier attend Andy Delort ce mardi. Sous contrat avec le MC Alger, l’attaquant de 33 ans pourrait être prêté au MHSC jusqu’en fin de saison. Pour jouer le maintien, Jean-Louis Gasset compte sur des anciens de la maison. Andy Delort avait en effet porté 106 fois la tunique montpelliéraine entre 2018 et 2021.

Ça part en Couille dans le désert.

Montpellier se remet à y croire, service minimum pour Lens