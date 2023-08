À Montpellier, Adams va mettre tout le monde d’Akor

La vidéo de présentation d’un transfert est désormais une étape capitale durant l’été. Pour se mettre le public montpelliérain dans la poche, Akor Adams, attaquant nigérian de 23 ans, a été mis en scène aux côtés de John Utaka, buteur et compatriote qui a marqué l’histoire du club avec le titre de 2012. « L’objectif était de montrer que je lui passais le relais. Ça fait quelques années que j’ai raccroché, mais j’ai enfin un successeur », remet l’ancien avant-centre, aujourd’hui entraîneur adjoint des U19. Une semaine plus tard, la recrue chipe la place de titulaire à Elye Wahi face au Havre (2-2). Invisible en première période, l’avant-centre est sorti de sa boîte au retour des vestiaires en trouvant le chemin des filets deux fois coup sur coup, en 1 minute 42, soit le doublé le plus rapide pour un nouvel arrivant en Ligue 1.

Joue-la comme Haaland

Les supporters pailladins vont devoir se faire à ces buts tardifs. En Norvège, 26 de ses 44 réalisations ont été inscrites après l’heure de jeu, dont 9 dans le temps additionnel. Dès ses premiers pas en professionnel, alors qu’il est à peine majeur, Akor Adams se montre impitoyable dans le money time. Avant de porter les couleurs du Sogndal Football, en deuxième division norvégienne, puis de Lillestrøm dans l’élite du pays, il a d’abord fait ses gammes sur les terrains capricieux du Nigeria. Originaire de la province de Kogi, il quitte son foyer familial, son père professeur, sa mère bibliothécaire, ses quatre sœurs et ses trois frères, durant son adolescence. Akor Adams s’installe alors à Kaduna et intègre la Jamba Academy. Jeremiah Egbo, d’un an son aîné, se souvient avec exactitude de leur rencontre : « Dès ses premiers entraînements, il nous a impressionnés. Il était très massif, difficile à bouger, mais il était beau à voir. En Afrique, d’autres couraient beaucoup plus vite que lui, mais il se plaçait toujours mieux pour avoir le ballon ». Il n’hésite pas à le comparer à Erling Haaland et lui voit d’ailleurs un avenir en Premier League. « Au Nigeria, tout le monde savait qu’il avait un potentiel énorme », souligne John Utaka.

Il est toujours dans la zone de vérité. Certains comportements ne mentent pas chez l’attaquant. John Utaka

Arrivé à Sogndal en janvier 2018, le Nigérian découvre une culture complètement différente et les températures négatives. Eirik Bakke, son entraîneur durant trois ans, garde aussi en mémoire ces séances d’entraînement où l’attaquant ne brille que par intermittence, mais se révèle en faisant toujours trembler les filets. « Nous avons d’abord pensé qu’il devrait travailler sur sa condition physique. Il est revenu très fort à l’été 2018 et a logiquement obtenu son contrat chez nous », rejoue le coach. Le jeune s’éclate avec les U19, est élu homme du match de la finale nationale contre Rosenborg après un triplé, puis grappille quelques minutes chez les pros et fait effet dans des fins de match au couteau. « Akor est puissant et rapide, très bon pour aller dans l’espace derrière la défense et utiliser sa vitesse », explique Eirik Bakke, ancien milieu de terrain de la Norvège (27 sélections) et de Leeds (196 matchs). Spécialiste du poste, John Utaka a rapidement décelé le profil du bonhomme : « Il est toujours dans la zone de vérité. Certains comportements ne mentent pas chez l’attaquant. Le premier match contre Le Havre symbolise bien son style de jeu ».

Humilité et famille adoptive

Malgré la distance qui sépare Akor Adams et Jeremiah Egbo, toujours au pays, les deux jeunes joueurs sont restés en contact depuis leur aventure commune à la Jamba Academy. Au-delà du rectangle vert, c’est cette simplicité qui caractérise le nouvel attaquant de Montpellier. Son pote, qu’il surnomme « Jerry », acquiesce : « Akor est un très bon joueur, mais c’est surtout un garçon extraordinaire ». L’avant-centre nigérian a beau être comparé à Erling Haaland ou à ses compatriotes Victor Oshimen et Gift Orban, il ne sort jamais un mot plus haut que l’autre. En quelques jours, John Utaka a pu apprécier son tempérament : « C’est un jeune très intelligent et on voit qu’il a la volonté, la curiosité et la bonne mentalité pour s’intégrer ». Le doublé contre le HAC permet de se faire directement adopter. Partout où il est passé, cette faculté a été remarquée. Après seulement deux ans à Lillestrøm, les fans lui avaient ainsi offert un hommage bien mérité avant son départ en France, ce qui lui avait fait verser quelques larmes.

Membre d’une famille nombreuse, Akor Adams parcourt l’Europe seul depuis cinq ans. À peine majeur lors de son arrivée à Sogndal, il avait pu compter sur le soutien d’Akeem Latifu, onze ans plus vieux mais également originaire du Nigeria. « Il est rapidement devenu comme un frère pour Akor, commente avec plaisir le coach. Il a aussi séjourné dans une chambre chez ma mère pendant une longue période et il a été si gentil et serviable qu’elle s’est sentie comme sa mère adoptive. » Aujourd’hui, c’est John Utaka qui joue le rôle de grand frère : « S’il a besoin de travailler devant le but, il sait que je suis là et que ça me fera plaisir de l’aider ». Il a surtout prévu de se muer en guide touristique pour faire découvrir Montpellier au jeune arrivant, à commencer par quelques restaurants africains Place de la Comédie. Après avoir régalé la Mosson, Akor aussi a le droit de déguster.