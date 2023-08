Le Havre arrache le nul à Montpellier

Montpellier 2-2 Le Havre

Buts : Adams (58e et 60e) pour le MHSC // Lloris (5e) et Grandsir (90e+1) pour le HAC

Quatorze ans après, le retour du Havre s’est plutôt bien passé.

Rapidement mené, Montpellier a cru avoir renversé la partie grâce à un doublé de son nouvel attaquant, Akor Adams. C’était sans compter sur Samuel Grandsir (2-2).

Un premier coup-franc et Le Hac prend pourtant déjà l’avantage, Gauthier Lloris profitant à bout portant d’un coup de billard (0-1, 5e). Solides, les Hacmen se replient et laissent venir des Montpelliérains maîtres du ballon mais à la peine pour se montrer dangereux. Et quand Wahbi Khazri pense égaliser, Mousa Al Tamari est signalé hors-jeu (38e). Côté normand, Issa Soumaré tente sa chance de loin, mais croise trop (45e+1).

Dommage pour le promu, qui cède après le repos. La pression se fait plus forte sur le but d’Arthur Desmas, et l’offrande de Téji Savanier fait mouche avec une tête gagnante d’Akor Adams (1-1, 58e). Un pion, puis deux pour le buteur nigérian, lancé plein axe presque sur l’engagement et qui s’en va croiser sa frappe pour faire chavirer La Mosson (2-1, 60e). L’énorme loupé de Léo Leroy (87e) coûte finalement cher aux Héraultais. Si Benjamin Lecomte est à la parade devant Yoann Salmier (90e), c’est finalement Samuel Grandsir qui arrache un point pour les siens après une incursion dans la surface (2-2, 90e+1).

En revanche, le premier clean sheet attendra.

Montpellier (4-2-3-1): Lecomte – Sacko, Jullien, Kouyaté, Sylla (Davin, 86e) – Ferri (Leroy, 77e), Chotard – Al Tamari, Savanier (Fayad, 71e), Khazri (Nordin, 69e) – Adams (Wahi, 77e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Le Havre (3-4-2-1): Desmas – Nego (Kechta, 70e), Salmier, Sangante, Lloris, Casimir – N’diaye (Grandsir, 70e), Targhalline, Kuzyaev (Touré, 86e) – Soumaré (Logbo, 61e), Allioui (Joujou, 61e). Entraîneur : Luka Elsner.