En direct : OM-Montpellier (2-1)

⚽ ET BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT POUR L'OM !!! But de Pierre-Emerick Aubameyang ! Ismaïla Sarr à la passe, PEA à la finition au deuxième poteau face au but vide, ça fait 2-1 ! Marseille a renversé la montagne héraultaise !