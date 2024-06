JO : Thierry Henry a trouvé un remplaçant à Maxime Estève

Va-t-on un jour connaître la liste définitive de Thierry Henry ?

Après le refus de Burnley de libérer Maxime Estève, le sélectionneur de l’équipe de France olympique a décidé d’inclure Loïc Badé (24 ans) à sa préliste en vue des Jeux. Le défenseur central du Séville FC rejoindra le groupe à Clairefontaine ce mercredi. Badé compte six sélections en équipe de France Espoirs, entre septembre 2021 et juin 2023. C’est déjà le septième désistement d’un joueur tricolore retenu par son club, après les trois Lillois Lucas Chevalier, Leny Yoro et Bafodé Diakité, les deux Parisiens Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery, et le Bavarois Mathys Tel.

À la suite de l’indisponibilité de Maxime Estève (FC Burnley), Thierry Henry a décidé de convoquer le défenseur central du Séville FC, 𝗟𝗼𝗶̈𝗰 𝗕𝗮𝗱𝗲́ ! 👉 https://t.co/5yR07wjdCX pic.twitter.com/GRmWEvwfIT — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 17, 2024

Dans combien d’heures tombe le prochain forfait ?