JO : vers un nouveau forfait pour les Bleus ?

L’hécatombe continue.

Alors qu’il a déjà dû composer avec six défections inattendues après l’annonce de sa première liste (Chevalier, Yoro, Diakité, Barcola, Tel et Zaïre-Emery), Thierry Henry vient d’apprendre qu’un septième nom ne sera pas de la partie. Attendu à Clairefontaine pour faire partie du stage des Bleus qui doivent se rassembler ce dimanche à 19 heures, Maxime Estève ne devrait pas en être. Et pour cause, son club de Burnley aurait averti au dernier moment les dirigeants de la FFF qu’il renonçait finalement à libérer son défenseur, selon les informations de L’Équipe. Le club anglais, fraîchement relégué en Championship, aurait vu un autre de ses joueurs se blesser récemment, et souhaiterait ainsi conserver Estève à domicile pour les prochaines semaines. Ce qui pousse Henry à réfléchir à un ou deux nouveaux noms pour compléter sa liste.

À ce rythme-là, Thierry Henry devrait craindre lui-même d’être rappelé par Arsenal.