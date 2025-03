Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Allonne AS vs Noailles AS

Une longue chandelle qui fait mouche ! Même l’intéressé n’y croyait pas au début, et pourtant. On ne sait pas vraiment si c’était un centre ou un tir, mais sans doute que le soleil a dû perturber la vision du gardien de but, bêtement lobé sur ce but complètement insolite.

2/ Wimereux vs Doullens CSA

Le foot, c’est beau quand c’est simple. Dans ce match de futsal, l’attaquant de Doullens a fait le geste qu’il fallait. Dos au but, il enchaîne contrôle poitrine puis se décale le ballon en l’air pour facilement éliminer son vis-à-vis. Derrière, pas de détail dans la finition. C’est propre, c’est beau, c’est football !

3/ Yvetot Boc FC vs CS Carentanais

Corner rentrant de l’équipe visiteuse, un effet qui permet au ballon de redescendre au dernier moment pour tromper le gardien des locaux. C’est du propre !

4/ Toulouse Pradettes vs AC Garona

C’est ce qui s’appelle s’amuser de la défense. L’attaquant toulousain récupère le ballon à son adversaire dans sa propre surface, a le toupet de contourner le gardien pour finalement le feinter, et ensuite placer un amour de ballon dans le petit filet. Shout-out au défenseur qui a failli mettre la main pour arrêter ce ballon.

5/ Matha Avenir vs ETS Linars

Un vrai but de numéro 10, ça ! Sur une longue touche à la Rory Delap, le capitaine des Rouges profite d’un ballon qui lui revient dans les pieds pour le catapulter au fond des filets d’une demi-volée sèche. La spontanéité et la pureté du geste rendent ce but encore plus beau.

