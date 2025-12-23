S’abonner au mag
Raúl Jiménez égale un record de Yaya Touré

Il y a pire, comme comparaison.

Lundi, lorsque Raúl Jiménez a inscrit le but de la victoire sur penalty face à Nottingham Forest (1-0), l’attaquant de Fulham n’a pas seulement offert les trois points à son club, mais il a aussi égalé un record en Premier League, jusqu’ici détenu par le seul Yaya Touré : celui du plus grand nombre de penaltys transformés sans en rater un seul. Les deux joueurs affichent un bilan de onze penaltys tentés pour onze marqués – avec Wolverhampton et Fulham pour le Portugais, et avec Manchester City pour l’Ivoirien. « C’est un excellent tireur de penaltys », a évidemment salué son entraîneur Marco Silva après la partie. À noter qu’à la troisième place de ce classement figure Dimitar Berbatov (neuf penaltys), également passé par les Cottagers entre 2012 et 2014.

Voilà qui nous rappelle de bien belles heures du championnat anglais.

