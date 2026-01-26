S’abonner au mag
  • France
  • Justice

Bernard Casoni condamné en appel pour racisme

Déjà condamné en première instance, l’ancien entraîneur de l’US Orléans Bernard Casoni a vu sa peine confirmée en appel ce lundi.

La cour d’appel d’Orléans a validé en tous points le jugement initial : 25 000 euros d’amende, dont 15 000 avec sursis, pour injure publique à caractère raciste. À cela s’ajoutent 1 000 euros de dommages et intérêts à verser à chacune des associations parties civiles : Sportitude, SOS Racisme et la Licra.

Licencié dans la foulée

Au cœur de l’affaire, une phrase lâchée en conférence de presse en septembre 2023, qui portait sur les performances de ses joueurs : « Je l’ai fait dans des clubs où je suis passé, je l’ai fait avec des Maghrébins. Ils ne sont pas plus cons que des Maghrébins, hein ? »

Des propos révélés par Ici Orléans, qui avaient immédiatement provoqué son licenciement par le club et déclenché une enquête du parquet. Dans la foulée, cinq joueurs de l’USO avaient dénoncé, anonymement, des propos à caractère raciste répétés en interne lors de son passage au club entre juin et novembre 2023. À l’époque, Bernard Casoni avait nié toute intention raciste, invoquant son « franc-parler » et avoir été « maladroit ».

Comme un air de déjà vu.

National : Grégory Berthier repousse un penalty... alors qu’il est joueur de champ

