Orléans ouvre une enquête interne après les accusations contre Bernard Casoni

La réaction ne se sera pas faite attendre.

Ce lundi, France Bleu Orléans a révélé les témoignages de plusieurs joueurs de l’US Orléans accusant leur entraîneur, Bernard Casoni, de propos racistes. Si l’intéressé et le président du club, Philippe Boutron, ont nié les faits, le club n’a pourtant pas tardé à réagir. « L’US Orléans a pris connaissance des accusations rapportées par France Bleu à l’égard de monsieur Bernard Casoni, a écrit l’avant-dernier de National dans un communiqué. Au regard de la gravité des faits invoqués, le club a décidé de diligenter, sans délai, une enquête interne. »

Dans le même temps, L’Equipe rapporte que le Conseil national de l’éthique a saisi la commission de discipline de la FFF. « Ces propos sont odieux et inadmissibles, affirme Patrick Anton, le président du CNE, dans les colonnes du quotidien. Nous nous sommes réunis ce soir (lundi) en visioconférence et avons décidé de saisir la commission de discipline de la Fédération (compétente pour un club de National). On n’accepte pas de tels dérapages, quel que soit le système de défense de Bernard Casoni. On ne laisse rien passer concernant toutes les déviances de ce genre. Il y a de plus en plus de racisme dans la société et il n’est pas question de laisser faire. »

L'entraîneur de l'US Orléans Bernard Casoni accusé de racisme