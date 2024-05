Les supporters du Roda JC envahissent le terrain pour fêter la montée… mais le speaker s’était trompé

« You had one job ! »

Vainqueur de Cambuur (2-0) ce samedi, le Roda JC espérait fêter sa remontée directe en Eredivisie avec tout le peuple de Kerkrade. C’était sans compter l’égalisation extrêmement tardive de Groningen chez Telstar (1-1), obligeant les Jaune et Noir à ne pas se relâcher avant la dernière journée, théâtre d’un déplacement sur la pelouse de… Groningen, justement, qui avec une victoire pourrait ravir le précieux sésame à Roda (75 points pour Roda, 72 pour Groningen, une différence de buts équivalente) et accompagner Willem II dans l’élite néerlandaise.

Krankzinnige taferelen: Roda-fans denken dat promotie binnen is en bestormen veld, maar dan blijkt de stadionspeaker een foutje te hebben gemaakt… 🫢#rodcam pic.twitter.com/BmDfhU01gU — ESPN NL (@ESPNnl) May 3, 2024

Or, problème, le speaker du stade de Kerkrade était un peu trop euphorique à l’issue du succès des locaux. Ce dernier a en effet annoncé la montée du club à la fin du match, entraînant ainsi un envahissement de terrain. Une joie qui a fini par faire « plouf » quand tout ce beau monde a compris ce qu’il se passait sur l’autre terrain. À l’image de la mésaventure connue par Hambourg la saison passée, en BuLi 2, sans issue positive par la suite, puisque le HSV végète toujours au purgatoire ?

Roda évolue en Eerste Divisie depuis 2018.