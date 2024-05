Amélie Oudéa-Castéra dénonce l'absence de diffusion en France de la finale de C1 féminine

Pour regarder Barça-OL, il faudra payer.

L’Olympique lyonnais s’apprête à vivre deux finales ce samedi : celle de la Coupe de France pour l’équipe masculine et celle de la Ligue des champions pour la section féminine. Si la première est diffusée en clair, ce n’est pas le cas de la seconde qui ne sera disponible que sur la plateforme DAZN. Une différence qui a vivement fait réagir Amélie Oudéa-Castéra. Sur X (anciennement Twitter), ministre des Sports a fait part de son agacement sur le sujet.

Alors que le média En pleine lucarne demandait si la volonté était de « vraiment valoriser le foot féminin en France », Amélie Oudéa-Castéra a affirmé : « Oui, on veut vraiment. » Celle qui ne rate jamais une occasion de rappeler son engagement pour le sport féminin a ainsi indiqué s’être « battue pour que le décret sur les Événements d’importance majeure, qui protège leur diffusion en clair, inclue désormais la finale de la LDC féminine (qu’il y ait ou non d’ailleurs une équipe française, comme chez les hommes) comme pour plusieurs autres grandes compétitions féminines (en cyclisme, rugby, basket, handball, volley…) et les Jeux paralympiques ». Selon elle, l’aval de la Commission européenne devrait arriver à l’automne.

Pour samedi, ça s’annonce trop tard.