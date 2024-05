Aulas privilégie l'équipe masculine de l'OL et s'en explique

Le cœur ou la raison ?

L’Olympique lyonnais n’avait probablement pas pensé à cette éventualité. Ce samedi, son équipe féminine tentera de remporter une neuvième Ligue des champions, face à Barcelone, à 18 heures à Bilbao… tandis que leurs homologues masculins affronteront le PSG en finale de Coupe de France trois heures plus tard à Lille. Les dirigeants rhodaniens ne pourront donc pas assister aux deux matchs pour des raisons pratiques évidentes et la décision de Jean-Michel Aulas de préférer la Coupe de France masculine à la Ligue des champions féminine en a fait bondir plus d’un. Pourtant, l’ancien président de l’OL, devenu vice-président de la FFF, l’a assuré au micro de RMC Sport, il n’avait pas le choix.

« C’est un dilemme. Le cœur m’aurait emmené en Ligue des champions parce que l’équipe féminine c’est ce qui m’a apporté les plus grandes satisfactions mais en tant que vice-président de la Fédération, la Coupe de France masculine, comme féminine d’ailleurs, est organisée par la Fédération et donc je me devais protocolairement d’être présent, s’est-il justifié. Et puis il y a quand même Lyon qui peut gagner enfin ce titre et cette Coupe de France. Cela fait plus de dix ans qu’on ne l’a pas gagnée. Donc ça a été cornélien mais je pourrai voir à la télévision le match de Ligue des champions et puis être présent aux côtés du président de la République dans la tribune de Lille. »

Pas de polémique pour John Textor qui a prévu d’aller voir le plateau de fin de saison des U13 de l’OL.