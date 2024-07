Le PFC épargné en Ligue des champions

Un tirage clément pour les féminines du Paris FC.

En attendant l’entrée en lice du Paris Saint-Germain au tour 2 et de l’Olympique lyonnais déjà qualifié, le PFC connaît ses adversaires pour le mini-tournoi de qualification en phase de groupes de la Ligue des champions féminine. Le tirage au sort du premier tour préliminaire de C1 s’est déroulé ce vendredi, et dans le groupe 2, les Parisiennes affronteront les Autrichiennes du First Vienna en demi-finales le 4 septembre, puis joueront contre le Sparta Prague ou Linköping FC, pour la finale ou la troisième place. Le Paris FC s’était qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des champions en battant le Stade de Reims dans la petite finale de la D1 Arkema, dont le titre a été remporté par l’OL face au PSG en mai dernier.

Si Gaëtane Thiney sera bien là, le PFC devra peut-être faire sans Louna Ribadeira, blessée au genou et d’ores et déjà forfaite pour l’Euro.

