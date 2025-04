Gaëtane Thiney va prendre sa retraite

Une retraite bien méritée.

Ce mardi, Gaëtane Thiney a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle prendrait sa retraite en fin de saison. « Toute histoire a une fin, et la mienne en tant que joueuse de haut niveau s’achèvera en 2025, avant d’ouvrir un nouveau chapitre de ma vie », écrit-elle dans un court message publié sur son compte X. Attaquante du Paris FC (anciennement Juvisy) depuis 2008, l’attaquante de 39 ans laisse derrière elle une carrière internationale bien garnie, avec un total de 163 sélections avec l’équipe de France, pour 68 buts inscrits entre 2007 et 2019.

Foutu palmarès

Dans cette annonce, Gaëtane Thiney insinue tout de même qu’elle finira la saison avec le Paris FC. « Ce n’est pas encore le moment des adieux, mais celui de savourer chaque instant », annonce celle qui travaille en parallèle avec la FFF en tant que conseillère technique. Passée par Saint-Memmie et Compiègne, la native de Troyes est ensuite devenue la joueuse la plus capée de l’histoire du Paris FC (429 rencontres jouées), qu’elle avait brièvement quitté le temps d’un prêt aux États-Unis en 2021, dans la franchise du Gotham de New-York.

Malgré un CV long comme le bras et une carrière très prolifique (323 buts club et sélection confondus), Thiney n’a pas le palmarès à la hauteur de la joueuse qu’elle est. Si ce n’est une coupe de l’Aube en U13 (oui oui, important de la mentionner) et un Euro U19 en 2003, les titres l’ont toujours fui. Les récompenses individuelles ont plus marqué la période faste de sa carrière, avec deux trophées de meilleure joueuse de D1 française en 2012 et 2014.

Légende quand même.

Foot féminin : Un derby parisien sans but entre le PSG et le Paris FC