Mikautadze fait ses adieux au FC Metz

Des mots doux.

Georges Mikautadze quitte le FC Metz. Annoncé à Monaco dans un premier temps, l’international géorgien, sensation du dernier Euro, s’est officiellement engagé avec l’Olympique lyonnais ce jeudi pour une durée de 4 ans et un transfert de 18,5 millions d’euros, hors bonus. Le joueur a posté un long message sur son compte Instagram pour livrer toute sa gratitude envers le club à la croix de Lorraine : « La grande famille du FC Metz. Le moment est venu pour moi de vous dire au revoir. Le FC Metz restera à jamais gravé dans mon cœur. […] Je serai désormais votre premier fan et reviendrai dès que possible. Bien que je ne sois pas né ici, vous m’avez adopté comme l’un des vôtres et je vous en serai éternellement reconnaissant. La Lorraine est grenat et elle le restera. Votre roi Georges, pour toujours. »

De son côté, le club lorrain a tenu à remercier l’avant-centre, qui a claqué 38 buts en 64 matchs (TCC) avec les Grenats, via un communiqué publié sur son site internet : « À Metz, l’international géorgien a été inondé d’amour. Et c’est lorsqu’on lui donne ces marques d’affection que son talent se décuple. Raison pour laquelle le mariage entre le FC Metz et Georges Mikautadze a été fructueux. »

Foutue poussière dans l’œil.