Fabio Grosso réussit son grand oral face aux ultras de l’Olympique lyonnais

Alors que les ultras de l’Olympique lyonnais avaient annoncé la couleur peu avant la réception de l’ogre messin, les troupes de Fabio Grosso ont répondu présent en repartant avec un point héroïque ce dimanche après-midi (1-1).

🤝 L'échange émouvant entre Fabio Grosso et ses supporters !🥹#OLFCM pic.twitter.com/SfUWVo27Dt — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 5, 2023

Pas de quoi complètement satisfaire les virages rhodaniens, lesquels ont copieusement sifflé leurs troupes. Dans un premier temps. Puis, comme le veut désormais la tradition au Groupama Stadium, le capo des Bad Gones, principal groupe ultra de l’OL, a pris le micro pour offrir un petit débrief maison à l’entraîneur italien. Ce à quoi l’intéressé a répondu – en français : « On donnera tout. On a essayé d’aller chercher cette victoire. On ne lâchera rien, on doit y arriver, on ne peut pas imaginer autre chose. Vous êtes vraiment spéciaux, je vous promets qu’on donnera tout. » Grand oral réussi puisque Grosso a eu droit à de chaleureux applaudissements, en plus de chants de soutien, une semaine après son agression avant le match contre Marseille.

La maison brûle ? Quelle maison brûle ?

