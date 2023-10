Gattuso, Grosso ou les deux ?

L’un est coach de l’OM, l’autre de l’OL. Ils sont tous les deux italiens, ils ont tous les deux été sacrés champion du monde à Berlin en 2006, pendant que la France entière chialait. Eux, ce sont Gennaro Gattuso et Fabio Grosso, qui ont plus de choses en commun qu’on ne le pense.

1. J’ai joué mon premier match de Serie A sous le maillot de Perugia. Réponse : Les deux

C’est assez improbable, pourtant les deux coachs ont en commun d’avoir disputé leur tout premier match de Serie A sous le même maillot, celui de Pérouse. Pour Gattuso, c’était le 22 décembre 1996, lors d’un Bologne-Perugia. Pour Grosso, c’était le 26 août 2001, à San Siro, pour un Inter-Perugia.

2. Je me trouve très laid. Réponse : Rino Gattuso

Alors qu’il vient d’être sacré champion du monde à Berlin, Gattuso se trouve dans les vestiaires et s’apprête à répondre aux questions d’un journaliste de la Rai. Alors que ce dernier lui parle, Gattuso, légèrement ivre, fixe pendant de longues secondes un écran sur lequel il se voit en direct. Ignorant la question du journaliste, il dit juste, avec une sincérité déroutante : « Mon Dieu que je suis laid… J’ai une moquette sur le visage (en parlant de sa barbe, NDLR), ce soir je me la taille parce que je suis vraiment moche. »

3. J’ai pris un carton rouge lors de mon tout premier match de Serie A. Réponse : Fabio Grosso

Les apparences sont trompeuses, c’est bien Grosso qui a été exclu lors de son baptême en Serie A. Titulaire face à l’Inter, le 26 août 2001, l’actuel coach de l’OL connaît ce jour-là une fin de match folle : alors que Perugia est mené 2-1, il frappe le montant à la 89e et passe à deux doigts de l’égalisation. Sur l’action qui suit, Grosso provoque un penalty et est exclu. De possible héros… à zéro.

4. J’ai marqué mon tir au but en finale de Coupe du monde 2006 face à Fabien Barthez. Réponse : Fabio Grosso

Non, Rino Gattuso ne faisait pas partie des cinq tireurs italiens lors de la finale de Berlin. Ces cinq étaient Andrea Pirlo, Marco Materazzi, Daniele De Rossi, Alessandro Del Piero et Fabio Grosso, qui a ainsi offert le sacre mondial aux Italiens.

5. J’ai remporté deux fois le Scudetto. Réponse : Les deux

On aurait tendance à penser que Gattuso a raflé pas mal de Scudetti avec l’AC Milan, mais en réalité, pas tant que ça. De fait, Rino n’a été sacré « que » deux fois avec le Diavolo, en 2003-2004 et 2010-2011. De son côté, Fabio Grosso a lui aussi remporté deux fois le championnat italien, mais avec deux clubs différents : une première fois avec l’Inter en 2006-2007, une seconde avec la Juventus en 2010-2011. À noter que Grosso a aussi remporté la Ligue 1 avec Lyon (2007-2008), et a disputé deux matchs en 2011-2012 avec la Juve, ce qui lui permettrait de « prétendre » à un troisième Scudetto. Néanmoins, il avait refusé de participer à la cérémonie du titre, et avait mis un terme à sa carrière à ce moment-là.

6. Paul Gascoigne a été mon coéquipier. Réponse : Rino Gattuso

Après ses débuts en Serie A avec Perugia, Gattuso est parti une année en Écosse, pour disputer une saison avec les Rangers. Là-bas, il a côtoyé quelques coéquipiers de renom, parmi lesquels Brian Laudrup, Ally McCoist et Paul Gascoigne. À l’époque où Gazza pouvait encore faire de la magie avec ses pieds.

7. J’ai été l’entraîneur du FC Sion. Réponse : Les deux

Gattuso et Grosso ont chacun, tour à tour, entraîné le club suisse du FC Sion. Gattuso avait rejoint Sion pour une dernière pige de joueur en 2012, mais au mois de février, le président Constantin lui avait demandé d’assumer le rôle d’entraîneur-joueur. Peu glorieux : Gattuso avait été viré après seulement 10 matchs. Sept ans plus tard, Grosso n’a pas fait beaucoup mieux : 23 matchs, et seulement 20% de victoires.

8. J’ai commencé ma carrière au poste de numéro 10. Réponse : Fabio Grosso

De 1994 à 2001, lors de ses expériences au Renato Curi et à Chieti, Fabio Grosso joue trequartista, derrière les attaquants. Lors de ces 7 saisons, partagées entre la D4 et la D6, il inscrit d’ailleurs 64 buts en 176 matchs. Mais en 2001, lorsqu’il débarque à Perugia, le coach Serse Cosmi décide de le repositionner en latéral gauche car « il lui manquait le dynamisme et la vitesse que le rôle de numéro 10 exigeait ». L’Italie vous remercie de votre clairvoyance, Monsieur Cosmi.

9. Au Canada, dans une ville de 140 000 habitants, on célèbre chaque 25 juin une journée en mon honneur. Réponse : Rino Gattuso

En 2006, les autorités de la ville d’Oshawa, au Canada, ont annoncé que le 25 juin serait désormais le « Gattuso-Day ». En effet, Gattuso est devenu, cette année-là, citoyen d’honneur de cette ville qui compte parmi les plus grandes communautés calabraises d’Amérique du Nord. Mais que Grosso se rassure, un « Grosso-Day » est également célébré par tous les Italiens du monde entier chaque 4 juillet, au bon souvenir des Allemands.

10. L’une de mes expériences de coach s’est soldée par 100% de défaites. Réponse : Fabio Grosso

Fabio Grosso est déjà assuré d’une chose : son expérience lyonnaise ne sera pas pire que celle vécue à Brescia. De fait, à l’OL, Grosso a déjà pris un point (face à Lorient), ce qu’il n’avait pas été capable de faire à Brescia, fin 2019. Arrivé sur le banc le 5 novembre pour remplacer Corini, il a réussi l’exploit de se faire virer après seulement trois matchs, tous perdus. 100% de défaites, chapeau.

