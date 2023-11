« On perdra plus de matchs qu’on en gagnera », reconnaît Fabio Grosso

Instant de lucidité.

Après la défaite de l’OL face à Lille ce dimanche (0-2), Fabio Grosso a reconnu au micro de Prime Video que son équipe « perdra plus de matchs qu’elle en gagnera » d’ici la fin de saison. « On sait qu’on perdra plus de matchs qu’on en gagnera, mais il faut en gagner suffisamment pour rattraper les équipes qui sont juste devant (au classement). Ce n’est pas facile quand on est l’OL de dire ça. Mais c’est comme ça. Aujourd’hui c’était le dernier contre le quatrième et ça se voit sur le terrain », constate le technicien italien.

La réponse de Fabio Grosso quand on lui demande s'il est trop dur avec @LacazetteAlex 👇#OLLOSC pic.twitter.com/fqFzvxeVfz — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 26, 2023

Fabio Grosso souligne tout de même que son équipe s’est procuré des occasions et que « le début de match était bien ». Avant de concéder deux buts en cinq minutes. « La situation est très difficile, je le savais, mais pas à ce point, se désole-t-il. On est dernier, on est loin de ce qu’est l’OL normalement. Mais il faut oublier tout ça. Cette année il ne s’agit plus de l’OL des années passées, mais de gagner encore deux places au classement. On n’a pas trop de points, mais il faut garder la confiance. »

7 points en 12 matchs exactement. « Pas trop ».

