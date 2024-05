En direct : suivez le choc de Ligue 1 entre Lille et Lyon (2-0)

⚽ But de Bafode Diakite pour Lille

OUVERTURE DU SCORE POUR LE LOSC !!!!!!

On se demandait quand allait venir le premier but et bien c'est pour maintenant !

Faute de Matic sur Haraldsson qui donne un coup franc axe gauche aux Lillois, à un peu plus de 35 mètres du but de Lopes.

Yazici dépose le ballon sur la tête de Diakité qui ne se fait pas prier pour conclure. Superbe but !