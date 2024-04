Jeff Reine-Adélaïde : « Je peux à nouveau faire confiance à mon corps »

Jeff reprend les rênes de sa carrière.

Dans un entretien au Guardian, Jeff Reine-Adélaïde est revenu sur son début de carrière en demi-teinte. Après une saison pleine en 2018-2019 à Angers, le Français devient la recrue la plus chère de l’histoire de l’OL l’été suivant. Mais son aventure à Lyon sera marquée par sa blessure aux ligaments croisés fin 2019, qui l’a fait songer à arrêter sa carrière. « Quand tout le monde te soutient, tout va bien. Mais quand ils ne sont plus là, c’est complètement différent, a expliqué l’ancien Troyen. Quand tu es jeune et que tout le monde te dit : “Tu es le futur”, tu dois garder les pieds sur terre. »

L’ex-futur crack d’Arsenal évolue aujourd’hui du côté de Molenbeek en Belgique, où il a retrouvé du temps de jeu et de la confiance : « Je suis vraiment heureux d’avoir pu jouer toute la saison dernière sans blessure et disputer tous les matchs. J’en avais vraiment besoin. Maintenant, je peux à nouveau faire confiance à mon corps. » Libre de tout contrat l’été prochain, Jeff Reine-Adélaïde ne se ferme aucune porte. « J’ai encore de nombreuses saisons devant moi », assure le joueur formé à Lens.

JRA bientôt de retour en Ligue 1 ?

Arsenal, City, Liverpool : des cadors anglais en mode Brexit